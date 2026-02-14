Haberler

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oldu

Güncelleme:
100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösterdi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis görüldü.

Sağanağın da etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise ve sağanağa karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
