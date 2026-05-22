CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Çydd: Siyasal Düzene Yargı Müdahalesi Kabul Edilemez

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), CHP 38.Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin "Siyasal düzene yargı müdahalesi kabul edilemez" başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin CHP 38.Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin "Siyasal düzene yargı müdahalesi kabul edilemez" başlığıyla yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"SÜRECİ DİKKATLE İZLİYORUZ"

"Hukukun ve çok partili demokratik düzenin korunması; siyasi rekabetin yargısal müdahalelerden uzak, eşit, özgür ve adil koşullarda sürdürülmesiyle olanaklıdır. Yargı kararlarının siyasi hayatı şekillendiren bir araç haline gelmesi, toplumsal adalet duygusuna ve demokratik düzene onarılamaz hasarlar verir."

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak; hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve çoğulcu toplumsal yapıya zarar verebilecek her türlü gelişmenin karşısında olduğumuzu, süreci dikkatle izlediğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: ANKA