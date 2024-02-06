ÇYDD, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma Töreni Düzenledi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren bursiyerlerini ve üyelerini andı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Acımız çok büyük. ÇYDD olarak, derneğimizin mensuplarını ve tüm kayıplarımızı üzüntüyle, ama hiç unutmayacağımıza dair verdiğimiz sözle saygıyla anıyoruz" dedi.

ÇYDD, bir yıl önce bugün Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmak, benzeri acıların tekrar yaşanmaması için gereken tedbirleri alınması konusunda yetkilileri göreve çağırmak ve deprem bilinci üzerine farkındalık yaratmak amacıyla bugün bir anma töreni düzenledi. ÇYDD Genel Merkezi'ndeki törene, Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Yönetim Kurulu üyeleri, gönüllüler ve genel merkez çalışanları katıldı. Tören, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşuyla başladı. Ardından, enkaz altında yaşamını yitiren ÇYDD bursiyerleri ve ÇYDD üyelerinin isimleri okundu.

ÇYDD'nin sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Bu acı dolu günde bir kez daha vurgulamak isteriz ki deprem değil, ihmal ve tedbirsizlikler öldürür. Yaşadığımız bu ve benzeri acı olaylar bize, daha güvenli ve hazırlıklı bir gelecek için sürekli olarak önlemler almamız gerektiğini hatırlatıyor. Hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyor, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için herkesi daha bilinçli ve hazırlıklı olmaya çağırıyoruz" denildi.

Ayşe Yüksel, büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün 6 Şubat. Geçen yıl yine 6 Şubat'ta sabah hepimiz büyük bir acıya uyandık. Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkisi altına alan büyük bir deprem yaşanmıştı. Çok sayıda can kaybı meydana geldi. Depremde ÇYDD'nin de burs desteği verdiği, sömestr tatili nedeniyle bölgeye giden 11 öğrencisinin, gencecik evlatlarımızın, enkaz altında kalarak yaşamları sonlandı. Yine iki değerli üyemiz enkaz altında kaldı. Onlarla birlikte binlerce kişi yaşama veda etti. Hiçbiri ölmek için uykuya dalmamıştı. Acımız çok büyük. ÇYDD olarak, genel merkezimizde çalışanlarımız, gönüllülerimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte, derneğimizin mensuplarını ve tüm kayıplarımızı üzüntüyle, ama hiç unutmayacağımıza dair verdiğimiz sözle saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Depremde hayatını kaybeden ÇYDD bursiyeri, mezunları ve üyelerinin isimleri şöyle:

Ahmet Buğra Taş, Anıl Yıldız, Cansu Batman, Dilek Ulu, Gizem Bilgin, Gökhan Akkıvanç, İrem Uslu, Melahat Yılmazlar, Nihat Can Eker, Sezer Kırmızıdağ, Suna Sözer, İklim Yayan, Cemile Hatunoğlu, Yağız Gündeş.