Cumhuriyetçi Türk Partisi Olağanüstü Kurultay Tarihini Belirledi

Güncelleme:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, yeni Genel Başkanın seçileceği Olağanüstü Kurultay'ı 30 Kasım'da toplayacağını duyurdu.

(KKTC) - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Kurultay tarihini belirledi.

19 Ekim'de yapılan seçimlerde yüzde 63 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın görevi devretmesinin ardından, parti tüzüğünün 35. maddesi gereğince genel başkanlık makamı için olağanüstü kurultay yapılması kararlaştırıldı.

CTP Parti Meclisi, Olağanüstü Kurultay'ın 30 Kasım'da toplanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kurultayda, partinin yeni Genel Başkanı seçilecek ve çeşitli karar tasarıları delegelerin onayına sunulacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
