Cumhuriyet’in 102. Yılında Türk Valsleri ve Şarkıları Konseri

Keman virtüözü Cihat Aşkın ile bariton Teyfik Rodos, Cumhuriyet'in 102. yılına özel "Türk Valsleri ve Cumhuriyet Şarkıları" konseri verdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konser, saygı duruşu ve orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile başladı.

Daha sonra sahne alan Aşkın ve Rodos, Avrasya Oda Orkestrası eşliğinde "Türk valsleri ve Cumhuriyet şarkılarından" oluşan eserleri müzikseverlerle buluşturdu.

Konserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği "Fikrimin İnce Gülü", "Manastır Türküsü", "Sarı Zeybek", "Hatırla Sevgili"nin yanı sıra "Yine Bir Gülnihal" ve "Kelebek" gibi Türk valsi eserleri seslendirildi.

Dinleyiciler konsere ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.