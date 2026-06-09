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Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin 9. yılında anıldı

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"Henüz ömrünün baharında, göz aydınlığımız olan çocuklarımıza rehber olmak için görev yapan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı hain terör saldırısında şehit edilişinin 9. yılında rahmetle ve duayla yad ediyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9. yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı anma mesajında şunları kaydetti:

"Henüz ömrünün baharında, göz aydınlığımız olan çocuklarımıza rehber olmak için görev yapan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı hain terör saldırısında şehit edilişinin 9. yılında rahmetle ve duayla yad ediyorum. Aybüke Öğretmen'in aziz hatırası, eğitim aşkı ve vatan sevgisi gönüllerde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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