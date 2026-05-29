Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, fethin yalnızca bir şehrin alınması değil, adalet ve medeniyetin ilanı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "29 Mayıs 1453, yalnızca bir şehrin fethedildiği gün değil, adaletin, ilmin, büyük bir vizyonun ve ecdadımızın medeniyet tasavvurunun dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal'den yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlu olsun. 29 Mayıs 1453, yalnızca bir şehrin fethedildiği gün değil, adaletin, ilmin, büyük bir vizyonun ve ecdadımızın medeniyet tasavvurunun dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Kıtaları ve medeniyetleri buluşturan İstanbul, asırlardır farklı kültürlere ev sahipliği yapan, milletimizin iradesini ve ruhunu taşıyan eşsiz bir emanettir. Bugün de bu emaneti layıkıyla gelecek nesillere aktarabilmek için çalışıyoruz."

Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet'i, kahraman ordusunu ve fethin tüm neferlerini rahmet ve minnetle yad etti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
