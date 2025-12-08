Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çekmeköy'de şehit olan polis için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen narkotik operasyonu sırasında şehit olan kahraman polisimiz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel