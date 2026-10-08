Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maltepe'de çöken bina için başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Yılmaz, AFAD ve UMKE ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, enkaz altındakilere ulaşılmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Maltepe'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerimiz olayın ilk anından itibaren büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılmasını yürekten temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti

İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıp dünyasında tarihi adım! Yapay zekaya muayene ve reçete yetkisi geliyor

Yapay zeka doktor koltuğuna oturuyor: Muayene edip reçete yazacak
Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

Ünlü oyuncunun babası iki kat aşağı yuvarlandı! Kolu kırıldı
Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Gemilere saldırı sonrası Karadeniz'de hareketli saatler! Türk, Rumen ve Bulgar savaş gemileri göreve çıktı

Gemilere saldırı sonrası savaş gemileri görevde! Türkiye dahil
Bakan Tekin'den okul saldırıları için çarpıcı sözler: Hastalık halini aldı

Bakan Tekin'den okul saldırıları için çok konuşulacak sözler
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı
Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var

Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var