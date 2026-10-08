Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maltepe'de çöken bina için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maltepe'de çöken bina için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Yılmaz, AFAD ve UMKE ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, enkaz altındakilere ulaşılmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstanbul Maltepe'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerimiz olayın ilk anından itibaren büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılmasını yürekten temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."