Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın valiye söylediği söz salonu kahkahaya boğdu

Türkiye’nin 5G teknolojisine resmen geçtiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tablet üzerinden butona basmasıyla yeni dönem başlatıldı. Program kapsamında farklı illerle canlı bağlantılar kurulurken, Bitlis bağlantısı sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Erdoğan’ın “Zum yapalım” talebi üzerine telefonu kendisine doğru yaklaştıran Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Siz zumlamayı bilmiyorsunuz galiba” diyerek esprili bir karşılık verdi. Bu sözler salonda kahkahalara neden oldu.

