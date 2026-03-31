Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın valiye söylediği söz salonu kahkahaya boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni’nde, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile yaşanan diyalog salonda gülüşmelere neden oldu. Erdoğan'ın "Zum yapalım" isteği karşısında telefonu yaklaştıran Karakaya'ya Erdoğan'ın "Siz zumlamayı bilmiyorsunuz galiba" sözleri salonu kahkahaya boğdu.

Türkiye’nin 5G teknolojisine resmen geçtiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tablet üzerinden butona basmasıyla yeni dönem başlatıldı. Program kapsamında farklı illerle canlı bağlantılar kurulurken, Bitlis bağlantısı sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Erdoğan’ın “Zum yapalım” talebi üzerine telefonu kendisine doğru yaklaştıran Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Siz zumlamayı bilmiyorsunuz galiba” diyerek esprili bir karşılık verdi. Bu sözler salonda kahkahalara neden oldu.

