Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Görkem Bingöl arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bingöl'e seslenen Erdoğan, istediği tonda karşılık alamayınca "Sesin biraz gür çıksın, savunma sanayiinde olacaksın" diyerek uyardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lalahan’da düzenlenen ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende Erdoğan ile ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Görkem Bingöl arasında geçen diyalog dikkat çekti.
"SESİN BİRAZ GÜR ÇIKSIN"
Tören sırasında Erdoğan, “Görkem Bey bizleri duyuyor musun?” diye sordu. Bingöl’ün “Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım” yanıtı üzerine Erdoğan, “Biz seni duymuyoruz. Sesin biraz gür çıksın, savunma sanayiinde olacaksın, sesin böyle…” ifadelerini kullandı.
"HAH, HELE ŞÜKÜR"
Bingöl’ün “Anlaşıldı Cumhurbaşkanım” demesinin ardından Erdoğan, “Hah, hele şükür…” sözleriyle karşılık verdi.