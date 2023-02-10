Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağma olaylarına değindi: OHAL devrede, gereken yapılacak

Deprem bölgelerindeki yağma görüntülerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.

"DEVLET YETKİLERİ ELİNE ALDI"

Yaptığı incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, bölgede yaşanan yağma olaylarına da değindi. Erdoğan açıklamasında "Bununla bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" şeklinde konuştu.