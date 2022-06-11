Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'a yapılan yatırımlara işaret ederek, "Bu kadim şehrin asırlık ihlallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van ile omuz omuza olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün, 1,5 yılı aşkın bir aranın ardından tekrar Van'da bulunmaktan, Vanlılarla hasret gidermekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin doğusunun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi, tarih ve medeniyet şehri Van'a her gelişinde sevgiyle, coşkuyla, kadirşinaslıkla kendisini bağrına basanlara teşekkür eden Erdoğan, "Van, bizi bilir; biz de Van'ı biliriz. Hamdolsun havalimanından buraya kadar caddenin kenarlarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek, hakikaten bizim için ayrı bir mutluluk oldu. İnanıyorum ki Van, bu gidişiyle attığı bu adımla o birilerini yolda bırakacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, kadınların, AK Parti ana kademenin, gençlerin coşkusunu gördüğünü dile getirerek, Vanlılara inandığını belirtti.

Deprem yaralarının sarılmasından, terör belasının defedilmesine kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu kadim şehrin asırlık ihlallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van ile omuz omuza olduk. Son gelişimizde 'Gönül dünyadan geçer ama Van'dan geçmez.' dedik. Bu şehre ve sizlere olan muhabbetimizi, kalbimizin derinliklerinden kopup gelen bir hissiyatla ifade etmiştik. Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin, bu şehre sadece zarar verdiğini, en küçük bir faydalarının dokunmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.

Kardeşlerim, Allah aşkına soruyorum, Van'ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler. Kim? Su sorununu çözmesi gerekirdi Van Büyükşehir Belediyesi. Ama bunu yapmadılar. Peki Erdoğan, Devlet Su İşlerini görevlendirmek suretiyle Van'ın su sorununu çözdü mü? Niye? Ben şuna inanıyorum. 'Benim buradaki Kürt kardeşlerimi susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok.' diyordum ve su sorununu da biz Kürt, Türk ayırt etmeksizin çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Yok ve olmayacak."

Hükümete geldikleri günden beri Van'ı yeni projelerle yatırımlarla ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştıklarını, çabaladıklarını belirten Erdoğan, bunu da önce Allah rızası için onunla birlikte ülkeye ve millete hizmet gayesiyle yaptıklarını söyledi.

Geçmişte nice hükümetlerin gelip geçtiğini, nice siyasi kadroların yönetimde bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Hangisi Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı, geliştirdi? Hiçbiri. Yaşı yetenler bizzat kendileri, yetmeyenler büyüklerinden sorup öğrenerek şu canım şehrin 25, 30, 40 yıl önceki haliyle bugünü bir karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı, ahlakı olan herkes bu mukayesenin ardından aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir." diye konuştu.

Kendilerinin kuru lafla, istismarla, iftirayla işlerinin olmayacağını, hep somut rakamla, icraatla konuştuklarını belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Son 20 yılda Van'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçeyle eğitimde 9 bin 682 yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 8 bin 279 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 54 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Vanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 11 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Aç, açık bırakmamak için elimizden geleni yaptık. Sağlıkta 19'u hastaneden oluşan toplam 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. Çevre ve şehircilikte 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık.

Ayrıca halen 850 konut, 420 ahır, camiler, sosyal donatılar, eğitim tesisleri ve pansiyon ile konaklama birimlerinin yapımına devam ediyoruz. Van'da 1,5 metrekare büyüklüğündeki riskli alanda depreme hazırlık çalışmalarımız da devam ediyor. Bütün bu adımları atarken Van depreminin gecesinde Erdoğan, buradaydı. HDP neredeydi? 'Ben Kürt'üm' diyenler neredeydi? Benim için Kürt kardeşlerimle Türk kardeşlerim arasında herhangi bir fark yok. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapamayız. Dün yapmadık, bugün yapmıyoruz, yarın da yapmayacağız. Neden? Çünkü Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye.' İşte biz, Türk'müş, Kürt'müş, Laz'mış, Çerkez'miş, Arap'mış böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz. Anlaştık mı bu konuda? Öyleyse mesele yok ve yola böyle yürüyeceğiz. Bizim ölçümüzde ne var? Allah yine ne buyuruyor? 'Muhakkak inananlar kardeştir.' Dolayısıyla biz tüm inananlarla kardeşiz. Ayrım yok. Bütün hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz."

"Van ve Bitlis'te mevcut atık su arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz"

Van'da, 407 dükkan, 48 iş yerini tamamlayarak, hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Erdoğan, ikinci etap çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Van Gölü'nün adaları, koyları, sahilleri, mavi ve turkuaz rengiyle bütün dünyayı kendisine hayran bıraktığını ifade eden Erdoğan, "Biz zaten 'Van Gölü' demiyoruz. Ne diyoruz? Van Denizi. Bu güzelliği, Van Denizi'ni koruyarak daha da geliştirmek için çok kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Program kapsamda Van ve Bitlis'te mevcut atık su arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz. Merkezi ileri biyolojik atık su artırma tesisini hizmete aldık." dedi.

Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdüklerini söyleyen Erdoğan, kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırların tamamını, sahil bandında olmayan, ancak Van Gölü'nü kirleten ahırları da yıktıklarını söyledi.

Erdoğan, bu ahırları, kuracakları tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesine taşıyacaklarını belirterek, "Böylece hem gölümüzü koruyacak hem de bölgede hayvancılığın gelişimine ve şehrimizin kalkınmasına katkı sunacağız. Yine Van Gölü etrafında taşkın kotu altında kalan bölgeler için rehabilitasyon çalışmaları başlatıyoruz. Amacımız gönül etrafındaki kirli görüntüyü, çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)