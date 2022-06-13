Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir." AA / Barış Kılıç - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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