Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde adaletsizlik, baskı ve milletin hakkını gasp etme üzerine kurulan harami düzeni kökten değiştirdik" Güncel Haberler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası... Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. (5) Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan GSB Yurt gençlik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizde adaletsizlik, baskı ve milletin hakkını gasp etme üzerine kurulan harami düzeni kökten değiştirdik' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.