Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde adaletsizlik, baskı ve milletin hakkını gasp etme üzerine kurulan harami düzeni kökten değiştirdik"
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası...
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Kurdele kesimi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. (5)
Kaynak: AA / Güncel