Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin sesini, değerlerini, tarihini ve kültürünü tüm dünyaya yansıtan, sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşlarımıza önemli bir hizmette bulunan TRT'mizin 62'nci kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. TRT çalışanı her bir kardeşime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.