Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okulda ve hastanede şiddete asla tahammülümüz yoktur - 1

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okulda ve hastanede şiddete asla tahammülümüz yoktur

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın görevlerini gönül huzuruyla yapabilmeleri temel önceliklerimizden biridir. Bilgiyle, okulda ve hastanede şiddete asla tahammülümüz yoktur. Buna rağmen sınırlı da olsa zaman zaman sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına rastlıyoruz. Bu menfur hadiselerle ilgili gerekli tedbirleri de alıyoruz ve alacağız. Bizim buradaki tavrımız gayet açıktır: Ne sağlık hizmeti almak için hastaneye giden insanımızın örselenmesine, hakarete uğramasına, oradan oraya sürüklenmesine göz yumarız; ne de bu hizmeti veren sağlık çalışanlarımızın şiddete ve hakarete maruz kalmasına müsaade ederiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, ve çok sayıda davetli katıldı.

'SAĞLIK ORDUMUZUN HER BİR MENSUBUNUN 14 MART TIP BAYRAMI'NI KUTLUYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık camiamızın kıymetli mensupları, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültemizin değerli çalışanları, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu bereketli iftar sofrası etrafında siz değerli sağlık çalışanlarımızla beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Artık son günlerini idrak ettiğimiz mübarek Ramazan-ı Şerifinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında şu anda, yani iftar vaktinde bile görevinin başında olan; yaşatmayı, iyileştirmeyi, yaralara merhem olmayı hayatının merkezine alan sağlık camiamızın tüm mensuplarına buradan şükranlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Aynı şekilde, yine buradaki kardeşlerimle birlikte 81 ilimizdeki tüm hekimlerimizin, hemşirelerimizin, hasta bakıcılarımızın, sağlık ordumuzun her bir mensubunun 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyor, emekleri ve gayretleri için kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. İlk bimarhanelerin, ilk şifahanelerin kurulmasından bu yana kendisini aziz milletimizin sağlık ve sıhhatine adamış, bu uğurda varını yoğunu ortaya koymuş fakat artık ebedi aleme göç etmiş sağlık çalışanlarımızı da rahmetle yad ediyorum. Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire'yi kurarak ülkemizde modern tıp eğitimini başlatan o büyük şahsiyetlere Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Son olarak, devrin müstevlilerine karşı mücadele bayrağı açmak suretiyle 14 Mart'ı bizlere Tıp Bayramı olarak armağan eden Tıp Fakültesi talebelerini; onlara katılan, destek veren, güç veren tüm hekimleri de yine saygıyla, şükranla ve elbette rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki kendilerini milletimizin istiklaline adayan o doktorların, o talebelerin mücadele azmi bugün sizlerin de yolunu çok güçlü bir şekilde aydınlatıyor. İnanıyorum ki Milli Mücadele'de cepheden cepheye koşan hekimlerimizin, hemşirelerimizin cesaret ve metaneti sizlerin de gönlünü, ruhunu coşturuyor. Rabbim cümlesine rahmet eylesin. Hepsinin de ruhları şad, mekanları inşallah cennet olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
