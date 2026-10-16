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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli teknoloji hamlemizle dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu muazzam bir araştırma geliştirme ve inovasyon altyapısı inşa ettik."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli teknoloji hamlemizle dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu muazzam bir araştırma geliştirme ve inovasyon altyapısı inşa ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli teknoloji hamlemizle dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu muazzam bir araştırma geliştirme ve inovasyon altyapısı inşa ettik."

Kaynak: AA
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