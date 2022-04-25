Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Tarım, Güncel, Haberler

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