Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız."
AA / Selma Kasap - Güncel