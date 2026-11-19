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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kifayetsiz muhterislerin elinde hısım akraba çiftliğine dönen hizmet ve icraat yerine skandallar ve yolsuzluklar üreten belediyeleri içine düştükleri bu anafordan mutlaka çıkarmak, kurtarmak gerekiyor"

Kaynak: AA