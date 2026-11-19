Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kifayetsiz muhterislerin elinde hısım akraba çiftliğine dönen hizmet ve icraat yerine skandallar ve yolsuzluklar üreten belediyeleri içine düştükleri bu anafordan mutlaka çıkarmak, kurtarmak gerekiyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kifayetsiz muhterislerin elinde hısım akraba çiftliğine dönen hizmet ve icraat yerine skandallar ve yolsuzluklar üreten belediyeleri içine düştükleri bu anafordan mutlaka çıkarmak, kurtarmak gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kifayetsiz muhterislerin elinde hısım akraba çiftliğine dönen hizmet ve icraat yerine skandallar ve yolsuzluklar üreten belediyeleri içine düştükleri bu anafordan mutlaka çıkarmak, kurtarmak gerekiyor"
Kaynak: AA