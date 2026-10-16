Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamboçya makamları ile işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamboçya makamları ile işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamboçya makamları ile işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz."
Kaynak: AA