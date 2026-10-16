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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamboçya makamları ile işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamboçya makamları ile işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamboçya makamları ile işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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