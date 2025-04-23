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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim ve Adil Geçiş Üzerine Liderler Toplantısı"Na Katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda çevrimçi olarak gerçekleştirilen “İklim ve Adil Geçiş Üzerine Liderler Toplantısı”na katıldı.

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda çevrimçi olarak gerçekleştirilen "İklim ve Adil Geçiş Üzerine Liderler Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından sosyal medya platformu X üzerinden toplantıya ilişkin açıklama yapıldı. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı" denilen açıklamada, toplantıya ilişkin başka bir detay yer almadı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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