Erdoğan Güneysu Hastanesi'ni Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışının ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tedavi gören yaşlı bir kadın, "Senden Allah razı olsun. Sen nasıl bir annenin oğlusun. Allah senden razı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Beğendin mi burayı?" sorusuna kadın, "Çok beğendim." yanıtını verdi.

Erdoğan, Doruk isimli hasta çocuğun sağlık durumuna ilişkin de doktorlardan ve ailesinden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Doruk'un, Arda Güler'in formasını istediğini söyledi. Bakan Bak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, formayı hediye edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ziyarette hastane yönetimi tarafından kendisinin ve annesinin kara kalemle çizilmiş tablosu hediye edildi.

Erdoğan, daha sonra hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bayramlarını kutladı.

Ziyarette, bakanlar Memişoğlu ve Bak'ın yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
