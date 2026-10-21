Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti
Kaynak: AA