Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti

Kaynak: AA
Bu haber 610 sitede yayınlandı.
Nobel ödüllü Aziz Sancar’ın doğup büyüdüğü ev müze olarak açıldı

Bu evden Nobel ödüllü bir bilim adamı çıktı: Şimdi müze oldu
Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı

Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Aliyev'den sürpriz görüşme! Kritik zirveye davet etti
OpenAI CEO'suna kız kardeşinden ağır suçlama gelmişti! Mahkemeden kritik karar

Suçlama hayli ağırdı! OpenAI CEO'su hakkında mahkemeden kritik karar
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Kızının nikahına davet etti

Kılıçdaroğlu'na Bakan Tekin'den dikkat çeken ziyaret
Iğdır'da uydu verici takılan şahin 5 ayda 14 ülke geçti! Sahra Çölü üzerinde 13 saat durmadan uçtu

Sırtına 6 gramlık cihaz takıldı! 14 ülke aşıp Afrika'ya uçtu
Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu

Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu