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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için atılacak en doğru adım bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı tesis...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için atılacak en doğru adım bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı tesis etmek olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için atılacak en doğru adım bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı tesis etmek olacak."

Kaynak: AA / Güncel

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