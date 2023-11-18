Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için atılacak en doğru adım bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı tesis...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için atılacak en doğru adım bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı tesis etmek olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze için atılacak en doğru adım bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı tesis etmek olacak."
Kaynak: AA / Güncel