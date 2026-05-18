Erdoğan'dan Galatasaray'a şampiyonluk kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı'nın yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından kabule ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Üst üste 4'üncü defa Süper Lig Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray'ın futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileriyle İstanbul'da bir araya geldik. Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar, milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam eden Galatasaray'ın başarılarının devamını diliyorum. Galatasaray taraftarına ve tüm Galatasaray camiasına selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA