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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor."

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
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