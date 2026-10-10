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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor."

Kaynak: AA