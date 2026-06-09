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Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 9’uncu yılında andı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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