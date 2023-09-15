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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik şeklinde görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik şeklinde görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladıklarında, çok geç olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik şeklinde görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladıklarında, çok geç olacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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