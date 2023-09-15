Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik şeklinde görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik şeklinde görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladıklarında, çok geç olacaktır.