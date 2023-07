Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı, bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar övdükleri kim varsa bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adaylarını 'mandacı, tek adam, diktatör' diyerek bugün göndermeye uğraşıyorlar. Her gün kavga, her gün didişme, her gün birbirlerine ayar verme. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye'de ne olmuş, ne bitmiş umurlarında bile değil." dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Seçim kazanmak uğruna terör örgütleriyle bile işbirliği yapanlardan bu millete hiçbir fayda gelmeyeceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların siyaset sahnesinde niçin bulunduklarını sizler de görüyorsunuz değil mi? Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi, gına. Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı, bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar övdükleri kim varsa bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adaylarını 'mandacı, tek adam, diktatör' diyerek bugün göndermeye uğraşıyorlar. Her gün kavga, her gün didişme, her gün birbirlerine ayar verme. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye'de ne olmuş, ne bitmiş umurlarında bile değil, dünyayı zaten takip etmiyorlar. Milletin sıkıntılarına çözüm olacak önerilerini henüz duyan oldu mu?"

Muhalefetin yönettiği belediyelerde eserin, hizmetin, yatırımın kırıntısına dahi rastlanmadığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Seçimlerden bu yana kendi seçmenleri dahil 85 milyonun tamamı ülkeyi bunların insafına bırakmadığı için her gün Allah'a hamdediyor. Milletimiz, bunların kayıkçı kavgalarını gördükçe 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta nasıl büyük bir tehlike atlattığını çok daha iyi biliyor. Rabb'im, bunların hırsından ülkemizi muhafaza eylesin. Rabb'im bunlara fırsat vermesin. Bizim zaten bunlardan tek bir beklentimiz var: Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz. Türkiye'ye çelme takmaktan vazgeçmeleri bile ülkemiz adına büyük bir kazançtır."

Erdoğan, muhalefete rağmen Türkiye'yi büyütmeye devam ettiklerini, hiçbir ayrım yapmadan illere hizmeti sürdürdüklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz zaten Türkiye Yüzyılı'nın inşasını her gün tuğla üstüne tuğla koyarak gerçekleştiriyoruz. Bunun en güzel örneği Bayburt'tur. Bayburt'a hükümetlerimiz dönemlerinde toplam 15 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık." diye konuştu.

"İlk Evim Projemiz kapsamında Bayburt'ta 252 konut inşa edeceğiz"

Eğitimde 602 bin yeni derslik inşa ettiklerini, üniversiteyi faaliyete aldıklarını söyleyen Erdoğan, 4 bin 943 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtıklarını, farklı branşlarda 9 spor tesisi yaptıklarını dile getirdi.

Sosyal yardımlarla şehre toplam 545 milyon lira tutarında kaynak aktarıp destek olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sağlıkta toplamda 270 yataklı 4 hastane dahil 15 sağlık tesisi kazandırdık, 6 sağlık tesisinin proje çalışmaları devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 908 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 1023 konutun yapımına devam ediyoruz. İlk Evim Projemiz kapsamında Bayburt'ta toplam 252 konut inşa edeceğiz. İlk Evim Arsa Projemiz kapsamında 257 konutluk altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsalarımızı sizlerin hizmetine sunacağız. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde arıtma tesisi bulunmazken bugün bir atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yaklaşık yüzde 81'ine hizmet vermekteyiz."

Bayburt Millet Bahçesi'nin proje çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, 2002 yılına kadar kentte sadece 2 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, bunu 104 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

" Bayburt'un içme suyu meselesini garanti altına aldık"

Araklı-Dağbaşı-Uğrak-Salmankaş Tüneli ve bağlantı yollarını tamamlayarak trafiğe açtıklarını kaydeden Erdoğan, Trabzon-Aşkale yolu ve proje içindeki KOP Tüneli'nde yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini söyledi.

Projeyi 2025'e kadar tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının inşası sürüyor. İnşallah en kısa zamanda Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek havalimanımızı bitiriyoruz. Son 21 yılda Bayburt'a 10 baraj, bir gölet, 15 sulama tesisi, bir içme suyu tesisi, 51 taşkın koruma tesisi, 2 arazi toplulaştırma ve 3 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 83 tesis inşa ettik. Bayburt'un içme suyu meselesini garanti altına aldık. Bayburtlu çiftçilerimize toplam 400 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle Bayburt'ta 175 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık."

Bayburt'taki iş yerlerine toplam 123 milyon lira prim teşviki vererek destek olduklarını anlatan Erdoğan, enerjide Bayburt, Aydıntepe ve Demirözü'ne doğal gaz arzı sağladıklarını, gelecek dönemde Bayburt'u daha çok, daha büyük ve daha fazla hayata dokunan hizmetlerle buluşturacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-18 Mayıs'taki seçimlerde kendisine verilen oylarda rekor kıran, yüzde 82,45 ile birinci olan Bayburt'a gerçekleştirdiği "teşekkür ziyareti"nde vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Bayburtlular, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da otobüsten kendisini karşılayanları selamladı.

Bayraklarla süslenen Cumhuriyet Meydanı'nın çevresine "Sayın Cumhurbaşkan'ım vefanın şehrine hoş geldiniz", "Reis, dün de bugün de yarın da varlıkta ve darlıkta Bayburt hep senin yanında", "Sayın Cumhurbaşkanı'm Dede Korkut diyarı Bayburt'umuza hoş geldiniz", "Adam yine kazandı, dayanabilirsen dayan. Bay bay Kemal", "Türkiye Yüzyılı'ndan Türkiye'nin bin yılına" yazılı afişler asıldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından video konferansla bağlantı yaparak Kırklartepe Barajı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yaptı.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve MHP İl Başkanı İsmail Durmuş da katıldı.

