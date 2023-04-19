CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAY BAY KEMAL, EMPERYALİZM EDEBİYATI YAPIYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirerek, "Birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirerek, "Birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim? Emperyalistlerin tetikçisi terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay Bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ilk mitingini AK Parti'nin 2002'de kuruluşunu da gerçekleştirdiği Afyonkarahisar'dan başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı karşıladı. Zafer Meydanı'ndaki mitinginde konuşan Erdoğan, AK Parti'yi kurarken 14 Ağustos 2001 tarihinde Afyon'dan yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu yine Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz. Afyon gönlü, kalbiyle, yüreği ve bileği ile sevdası ve sadakatiyle her evladı Karahisar Kalesi kadar sağlam bir şehrimizdir. İşte bunun için Afyon'un 14 Mayıs'ta göstereceği güçlü duruşla Türkiye Yüzyılı'nın da öncü şehri olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'BAY BAY KEMAL LONDRA'DAN NE KADAR PARA ALDIN DA GELDİN'

Türkiye'nin son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık hayallerine ancak kavuşabildiğini belirten Erdoğan, "Hanım kardeşlerim şimdi birileri çıkmış, bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim? Emperyalistlerin tetikçisi terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay Bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf. Emperyalistlerin truva atı, IMF'den adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, Bay Bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor" diye konuştu.

'YANIMIZDA OLAN KİMDİ; BEBECAN'

Başbakan olduğunda Davos'ta IMF'in başkanıyla görüşme yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı, o zaman ekonomiyle ilgileniyordu. Ona da o görevi vermiştik, kim olduğunu anladınız değil mi? Yanımda ve IMF'in başkanına dedim ki, 'Adamlarınızı gönderiyorsunuz, adamlarınız geliyor, bizden taksitleri alıyor mu? Alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye'yi ben yönetirim, ben.' Yanımızda olan kimdi? Bebecan. Şimdi atıyor, tutuyor ve 2013 yılına kadar biz IMF'yle yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. Bize ne dediler bu Bay Bay Kemal'in, İYİ Parti'nin adamları, bunlar otellerde görüşmeler yaptılar. Dediler ki; 'IMF'den yardım, borç almanız lazım ki Türkiye ekonomisi düzelsin'. Almadık, ne oldu? Biz yola yürüdük mü? Herhangi bir şey oldu mu? 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok. Peki o zaman Merkez Bankamızın rezervi neydi 27,5 milyar dolar, şimdi üç haneli rakamlara geçtik."

'EMPERYALİSTLERİ BİZ HÜSRANA UĞRATTIK'

Siyasi hayatlarının tamamının emperyalistler ve onların taşeronlarıyla mücadeleyle geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Vesayetin gücünü kırarken, emperyalizme meydan okuduk. Suriye ve Irak harekatlarıyla emperyalistler, onların ülkemize yönelik oyunlarını yine biz bozduk. 15 Temmuz gecesi Bay Bay Kemal tankların arasından kaçıp da belediye başkana giderken biz Yeşilköy Havalimanı'nda halkımızla beraberdik. Emperyalistlerin silahşörlerine milletimizle birlikte göğsümüzü biz siper ettik. Milleti kanını yıllarca sülük gibi emen faiz lobilerine geçit vermeyerek, emperyalistlerin para musluklarını biz kestik. Ülkemizi, bölgemizdeki çatışmalardan uzak tutarak, barış için çalışarak emperyalistlerin felaket senaryolarını biz paçavraya çevirdik. Dış ticarette milli paramızın kullanımını artırarak emperyalistlerin finans düzenine biz çomak soktuk. Savunma sanayiinde yerlilik oranı geldiğimizde yüzde 20'ydi, yüzde 80'e çıkardık. Egemenliğimize göz diken emperyalistleri biz hüsrana uğrattık" ifadelerini kullandı.

'BAY BAY KEMAL'E SESLENİYORUM'

Şimdi TGC Anadolu'nun İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk hayran, ama bu CHP lobisi, masanın etrafındaki 7'liler TGC Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. ve şu anda TGC Anadolu'yu gezenler, 'Allah'ımıza hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var' diyor. İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelmamız var, hepsi de TGC Anadolu'nun şu anda güvertesinde. Biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Afrika'dan Balkanlar'a, Asya'dan Orta Doğu'ya tüm mazlum ve mağdurların elinden tutarak emperyalist sömürge düzenine biz 'Dur' dedik. BM kürsüsünden bu kardeşiniz, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykırarak emperyalistlerin kurduğu küresel sisteme biz itiraz ettik. Buradan şimdi Bay Bay Kemal'e sesleniyorum, şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan, git sırtını sıvazlayan batıdaki ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye deyince gözleri yaşaran mazlumlara sor. Git Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türk'üne sor. Sor ki bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürdüğümüzü sana anlatsınlar."

'SEN AYAKKABILARINLA SECCADENİN ÜZERİNDE GEZİNİRSİN'

Ne emperyalistler ne de onların tetikçilerinin önünde secde etmeyeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir, ancak onun için secdeye varırız. Bay Bay Kemal unutma, sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz, senin ayakkabıyla çiğnediğin seccadeyi de biliriz, kıbleyi de biliriz, Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz 'Bir metrelik bez parçası' dediğin başörtüsünü de biliriz, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı da çok iyi biliriz. ya bu Bay Bay Kemal başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası demiyor muydu? Ama gel gör ki şu anda işte yanına almış üç tane yavrucuk. Onlarla beraber bir 7'li masa oluşturmuşlar ve bu 7'li masada bunlar maalesef bu ülkenin kaderiyle oynuyorlar. Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan antiemperyalizm dersi almayız. Kısır siyasi hesaplar uğruna PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerinin emrine girenlerden, onurlu duruş dersi de almayız. Bizim ömrümüz bu ülkenin ve milletin hakkını yedi düvele karşı savunmakla geçti. Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan, aynı hizada tutmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını yedi düvele karşı nasıl savunur soruyorum sizlere?" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASININ ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ'

Erdoğan mitinginde gençler ve kadınlara şöyle seslendi:

"Kardeşlerim, şimdi Afyonkarahisar'ın Zafer Meydanı'ndan öyle bir ses verin ki, Bay Bay Kemal'den emperyalist ağababalarına kadar duymayan kimse kalmasın. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz, doğru adımlarla yola devam, Türkiye yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? Emperyalistlerin de onlara sırtını dayanarak horozlananların da Türkiye'nin başına musallat olmak için gün sayan terör örgütlerinin de terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin de hepsinin de heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz? Siz cevabı verdiniz, işi de bitirdiniz, Afyonkarahisar bu coşkusu ve muhabbetiyle yanımızda olduğu müddetçe Türkiye Yüzyılının inşasının önüne Allah'ın izniyle kimse geçemez."

Türkiye'nin en büyük sıkıntısının, bu ülkenin siyasetini iftira, yalan ve nefret diliyle zehirleyerek, inşa değil, yıkım üzerinden iktidar rüyası görenler olarak gösteren Erdoğan, "Halbuki biz 20 yıldır sadece eser ve hizmet siyasetiyle bu ülkede neler başarılabileceğini cümle aleme gösterdik. Havalimanından buraya gelene kadar her taraf tıklım tıklım doluydu. İnşallah Türkiye yüzyılını eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükselteceğiz. Şimdi 26 gün kaldı, ana kademe, kadın kolları, gençler, gece-gündüz çalışmaya var mıyız? Kapıları çalışıyoruz değil mi ve inşallah ben diyorum ki her bir AK Parti'li 100 kişiyi daha sandığa taşımalı, var mıyız?"

KUŞ GRİBİ NEDENİYLE 225 MİLYON LİRALIK ÖDEME

Afyonkarahisar'a yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, "Afyonkarahisar'a son 20 yılda güncel rakamlarla 68 milyar lira yatırım yaptık. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı devam ediyor. Bu hattın 2025 yılında tamamlanmasıyla Ankara'ya 1,5, İstanbul'a 3,5, İzmir'e 2 saatte gidilebilecek. Başmakçı ilçemizdeki çiftçilerimize müjdemiz var. İlçemizde kuş gribi nedeniyle imha edilen 3 milyona yakın hayvan ve malzemelerin bedeli olan 225 milyon lira tazminatı en kısa sürede ödüyoruz" diye konuştu.

'BUNLAR OLMAZSA BU SOĞAN, PATATES HANGİ YOLLARDAN GELECEK'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun soğan fiyatları üzerinden eleştirilerine cevap veren Erdoğan, "Bay Bay Kemal'e ve yanındaki avarelerine bu ülke kalacak olursa inanın ne doğal gaz, ne altyapı, ne üstyapı bunların hiçbirini bulamazsınız. Bunlar 'Bu yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, üniversitelerle soğan, patates gelir mi?' diyor. Bunlar olmazsa bu soğan, patates hangi yollardan gelecek. Bunlar olmazsa Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna nasıl gideceksiniz. Biz Afyonkarahisar Havalimanı'na indik oradan da buraya ulaştık. Bir zamanlar bunlar yoktu, şimdi bunlar var. Bunlar medeni değil, bunlar gayri medeni" ifadelerini kullandı.

"Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime emanet edersiniz?" diye soran Erdoğan, "Hanımlar, bakkala ekmek almak için bile göndermeye güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birisine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğundan şüphe duyacağınız birisine ülkenin geleceğini teslim edebilir misiniz? 14 Mayıs'ta tüm bunları göz önünde bulundurarak kararı vereceksiniz" dedi.

Mitingin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar milletvekili adaylarıyla sahnede fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın konuşması sırasında başlayan yağmur, mitingin sona ermesinin ardından ise sağanak olarak devam etti.

AFYONKARAHİSAR MÜZESİ'Nİ AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'ndaki miting sonrası yapımı tamamlanan Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile diğer protokol üyelerinin eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzenin maliyetinin 350 milyonu bulduğunu söyledi. Erdoğan, "Bölgenin en büyük müzesi Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını yapıyoruz. Uzun bir süredir devam eden bu efsane, şimdi tamamlandı. Bugün böyle güzel anlamlı bir dönemde açılışını yapıyoruz. Tüm kültürel derdi olanlara, tüm müze aşıklarına Afyonkarahisar Müzesi hayırlı olsun. Ufkumuzu, ufkunuzu aydınlatsın diyorum kurdeleyi de bu anlayışla kesiyoruz ve TOKİ'nin yaklaşık 350 milyonu bulan bir yatırımıyla burayı bitirmiş olması bizler için de ayrı bir gurur vesilesi. Gerek Bakanım Mehmet Bey'e gerek Valimize gerek tüm emeği geçenlere hepsine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Kurdeleyi de bu anlayışla kesiyoruz. Makaslar bugünün anısına hatıra olarak kurdeleyi kesenlerde kalıyor. ya Allah Bismillah" dedi. 55 BİN METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİ

Afyonkarahisar Müzesi, 1933- 1970 yılları arasında Taş Medrese'de hizmet verdikten sonra 1971 yılında Kurtuluş Caddesi'ndeki binaya taşındı. Burada da uzun yıllar ziyaretçilerini ağırlayan Afyonkarahisar Müzesi'nin yeni binası Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımıyla Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerindeki 25 bini kapalı toplam 55 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Kybele, Herakles ve Zeus heykellerinin yanı sıra Paleolitik Dönem, Eski Tunç Çağı, Hitit, Frig, Pers, Lidya, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait binlerce parça eser Afyonkarahisar Müzesi'nde sergilenecek.