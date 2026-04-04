Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Türk milletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla gönüllerde müstesna bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebediyete irtihalinin 29'uncu yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Güney Kore istihbaratı: Kim, 13 yaşındaki kızını halefi olarak belirledi

Dünya kaynarken Kim halefini belirledi
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba