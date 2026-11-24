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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak"

Kaynak: AA