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Cumhur İttifakı ve İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti ve Birlik Vakfı Edirne Şubesinin düzenlediği iftar programına katıldı. İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi ise esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı ve destek istedi.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İba, daha sonra esnaf, fabrika ve vatandaş ziyaretlerinde bulunup Birlik Vakfı Edirne Şubesinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'nin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

İba, kenti geleceğe taşımak için hazır ve kararlı olduklarını ifade etti.

İyi Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Sedefçi

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sedefçi, projelerini anlattı.

Sedefçi, talep ve önerileri dinleyip seçimlerde partisi için destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hamdi Sedefçi Belgin İba İYİ Parti Edirne Politika Güncel Haberler

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