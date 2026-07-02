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Çubuk'ta ormanlara girişler yasaklandı

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde yangın riskine karşı 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı, kamp ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, artan yangın riskine karşı ilçe genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı, kamp ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır başkanlığında toplanan İlçe Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Ankara Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 15 Mayıs 2026 tarihli kararı doğrultusunda ilçede uygulanacak tedbirleri belirledi.

Komisyon kararına göre, 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ilçe sınırları içerisindeki milli park, mesire alanı, tabiat parkı ve orman parkları dışında kalan tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kararın, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri kapsamında alındığı bildirildi.

Komisyon ayrıca, yetkili idarenin gözetim ve denetimindeki mesire alanları, tabiat parkları, orman parkları ve milli parklarda belirlenen ocak, mangal ve barbekü alanları dışında ateş yakılmasına izin verilmeyeceğini kararlaştırdı. Bu alanlarda piknik yapılabilecek ancak 09.00-21.00 saatleri arasında kullanılabilecek, saat 21.00'den sonra ise ziyaretçilerin alanları boşaltması gerekecek.

Karar kapsamında, kamp işletmeleri dışında kalan ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulmasına da izin verilmeyecek. Kolluk kuvvetleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar ve ilgili kurumlar denetimlerini artıracak.

Kaymakamlık, vatandaşlardan alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını isteyerek, orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
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