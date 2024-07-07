Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 dekar ormanlık alanda yangın çıktı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın, 3 dekar ormanlık alanda zarara neden oldu. Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü. Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın, 3 dekar ormanlık alanda zarara neden oldu.
Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.