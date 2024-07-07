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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 dekar ormanlık alanda yangın çıktı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın, 3 dekar ormanlık alanda zarara neden oldu. Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü. Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın, 3 dekar ormanlık alanda zarara neden oldu.

Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Sungurlu İtfaiye Çorum Yaşam Güncel Haberler

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