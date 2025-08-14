Çorum'un Alaca İlçesinde Yangın: Mezarlık ve Ağaçlık Alan Zarar Gördü

Çorum'un Alaca ilçesinde otluk alanda çıkan yangında köy mezarlığı ve yaklaşık 1000 dekar ağaçlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Büyüksöğütözü köyündeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, içinde köy mezarlığının da bulunduğu ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi ve Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Yanan alan dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
