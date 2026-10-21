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Çorum Sungurlu'da otomobil pazar direğine çarptı, itfaiye 2 yaralıyı çıkardı

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Çorum Sungurlu'da otomobil pazar direğine çarptı, itfaiye 2 yaralıyı çıkardı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının demir direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kapalı pazar alanının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki 06 DUY 663 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının demir direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan O.Y. yaralandı.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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