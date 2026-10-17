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Çorum Osmancık'ta Kızılırmak sahil yolunda otomobil çukura düştü, sürücü yara almadı

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Çorum Osmancık'ta Kızılırmak sahil yolunda otomobil çukura düştü, sürücü yara almadı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak sahil yolunda ilerleyen otomobil, yolda oluşan büyük çukura düştü. Sürücü yara almadı; otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken bölgede yaklaşık 40 metrelik alanda güvenlik önlemi alındı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak sahil yolunda seyir halindeki otomobil, yolda oluşan büyük çukura düştü. Sürücünün yara almadığı kazada, otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı. Bölgede yaklaşık 40 metrelik alanda güvenlik önlemi alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kızılırmak sahil yolunda meydana geldi. Faruk Top yönetimindeki 19 EL 811 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolda oluşan büyük çukura düştü. Çukura saplanan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli alana götürüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.

'BİR ANDA ÇUKUR OLUŞTU'

Yolda ilerlediği sırada önlerinde bir anda çukur oluştuğunu belirten sürücüsü Faruk Top, "İlerliyordum, birden çukur oluştu ve saplandık" dedi.

ÇUKURUN OLUŞUM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölgede, Kızılırmak üzerinde yürütülen şişme savak projesi kapsamında çalışma yapıldığı öğrenildi. Çalışma nedeniyle ırmağın bir bölümünün kapatıldığı, oluşan su birikintisinin ardından Kızılırmak sularının yol tarafına vurmuş olabileceği ve bunun sonucunda zeminde çökme meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yeni bir kazanın yaşanmaması için olayın meydana geldiği bölgede yaklaşık 40 metrelik alana güvenlik şeridi çekildi.

Polis kazaya ve yolda oluşan çukura ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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