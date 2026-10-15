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Çorum Kargı'da 2 otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Çorum Kargı'da 2 otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Çorum Kargı'da D-100 kara yolunun Beygircioğlu köyü mevkisinde 2 otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde 2 otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.H. (42) idaresindeki 34 DCV 581 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Beygircioğlu köyü mevkisinde Samsun istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen M.C.A. (24) yönetimindeki 55 AJS 441 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil, S.D. (40) idaresindeki 55 TC 837 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri M.H. ve M.C.A., ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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