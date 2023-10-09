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Çorum'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Çorum'un Kargı ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. K.Ç. (60) idaresindeki 37 ES 605 plakalı otomobil, Kargı-Boyabat kara yolu Gölköy köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç'ye (67) çarptı. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen M.Ç'nin cenazesi, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.