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Çorum'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Çorum'da İnönü Caddesi Galericiler Sitesi kavşağında meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ahmet Y. (19) idaresindeki 71 AJC 247 plakalı otomobil ile Arif E.A'nın (22) kullandığı 19 AAD 489 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Galericiler Sitesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 71 AJC 247 plakalı otomobilde bulunan Eren Ş. (17) ve Mustafa E.Ş. (18) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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