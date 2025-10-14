Haberler

Çorum'da Oto Lastik Dükkanında Yangın

Çorum'da Oto Lastik Dükkanında Yangın
Çorum'da bir oto lastik dükkanında çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Aşağı Sanayi Sitesi Çelik 3. Sokak'taki bir lastik dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye personeli, kapalı olan iş yerine, dükkan girişindeki kepengin bir bölümünü keserek girebildi.

İş yerinin bitişiğindeki madeni yağ dükkanının bir bölümü de ekiplerce tahliye edildi, sokağın elektriği kesildi.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
