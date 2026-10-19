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Çorum'da Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve Vali kabulüyle kutlandı

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Çorum merkez ve ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı; mahalle ve köy muhtarları dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, Vali Ali Çalgan da muhtarları makamında kabul etti. Kargı ve Oğuzlar'da anıta çelenk sunulurken Ortaköy Kaymakamı Fatih Şimşek ilçedeki muhtarları ağırladı.

Çorum merkez ve ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Kentteki mahalle ve köy muhtarları dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, Çorum Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Belli, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkan Vekili Serkan Kırcı, Çorum Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Abidin Gündoğar ve beraberlerindekileri makamında kabul etti.

Ziyarette, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Bekir Sayın ve KÖYDES Müdürü Nuri Eser de hazır bulundu.

Vali Çalgan, muhtarların gününü kutlayarak, çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Kargı

Çorum'un Kargı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kargı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, tüm muhtarları temsilen Arık Köyü Muhtarı İzzet Akpınar, İmambey Mahallesi Muhtarı İsmet Kızıltepe ve Güney Köyü Muhtarı Süleyman Karaca tarafından anıta çelenk sunuldu.

Fatih Mahallesi Muhtarı Serdal Kabakçı, törende yaptığı konuşmada, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Muhtarların vatandaşlarla kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Kabakçı, muhtarlığın gücünü halktan alan önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Törene, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmetcan Uluyol, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Oğuzlar

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçedeki muhtarlar, Yüzüncü Yıl Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tokur ve Cebeci, törenin ardından muhtarların gününü kutladı.

Törene Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Ortaköy

Ortaköy Kaymakamı Fatih Şimşek, ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarını makamında ağırladı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette Kaymakam Şimşek ve muhtarlar, muhtarlık müessesesinin önemi hakkında sohbet etti.

Şimşek, ziyaretin ardından Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, muhtarlara görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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