Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.
H.Y. (64) idaresindeki 19 DH 986 plakalı otomobil ile B.K'nin (21) kullandığı 19 AAS 184 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü B.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel