Çorum'da ithal hayvanların sağlık kontrolü ve salgın hastalık mücadelesi sürüyor

Çorum'da ithal hayvanların sağlık kontrolü ve salgın hastalık mücadelesi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ithal hayvanların sağlık kontrollerini ve salgın hastalıklarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Çalışmalarla hastalıkların erken tespiti, hayvan hareketlerinden doğan risklerin azaltılması ve işletmelerde biyogüvenliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Çorum'da ithal hayvanların sağlık kontrolleri ve salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvan sağlığının korunması, hastalıkların erken tespit edilmesi ve yayılmasının önlenmesi amacıyla ithal hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek, hastalık risklerine karşı takip ve değerlendirmeler gerçekleştiriliyor.
Hayvancılık işletmelerinde sürdürülen çalışmalarla hayvan hareketlerinden kaynaklanabilecek risklerin azaltılması ve sürü sağlığının korunması hedefleniyor.
Açıklamada, salgın hastalıklara karşı koruyucu tedbirlerin uygulanması ve işletmelerde biyogüvenliğin güçlendirilmesinin önem taşıdığı bildirildi.