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Çorum'da iki aracın karıştığı kazada savrulan araç trafoya çarptı; 4 kişi yaralandı

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Çorum'da iki aracın karıştığı kazada savrulan araç trafoya çarptı; 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Çorum'da iki aracın karıştığı kazada savrulan araç trafoya çarptı; 4 kişi yaralandı
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Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın ardından araçlardan biri savrularak park halindeki iki otomobile ve elektrik trafosuna çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÇORUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Ö.K. yönetimindeki 19 BJ 323 plakalı otomobil ile A.E. yönetimindeki 19 AE 329 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri savrularak park halindeki iki otomobile ve elektrik trafosuna çarptı. Kazada, sürücüler Ö.K. ve A.E. ile otomobillerde bulunan B.Ş. ve S.V. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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