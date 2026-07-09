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Define aramak için girdiği mağarada kayboldu; 5 gözaltı

Define aramak için girdiği mağarada kayboldu; 5 gözaltı
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Çorum'da 5 arkadaşıyla define aramak için mağaraya giren İ.A. kayboldu. Arama çalışmalarında metan gazı tehlikesi nedeniyle durduruldu; 5 kişi hakkında kaçak kazı işlemi başlatıldı.

ÇORUM'da İ.A., define aramak için 5 arkadaşıyla birlikte girdiği mağarada kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen aralarında madencilerin de bulunduğu ekibin yaptığı aramada İ.A.'ya ulaşılamazken, metan gazı seviyesindeki artış nedeniyle çalışmalar durduruldu. Olayla ilgili 5 kişi hakkında kaçak kazı yapması sebebiyle işlem başlatıldı.

Olay, merkeze bağlı Kavacak köyü mevkisinde meydana geldi. 5 arkadaşıyla birlikte kaçak kazı yapan S.Ş., define aramak için girdikleri mağaradan İ.A.'nın çıkamadığını belirterek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kayalık alanda kazı yapılan noktayı tespit etti. AFAD ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Başlatılan arama çalışmalarına Kastamonu ve Sivas AFAD ekipleri ile İskilip ilçesindeki bir madende görev yapan tecrübeli madenciler de destek verdi. Özel ekipmanlarla mağaraya giren ekipler, dar alanları aşarak yaklaşık 60 metre derinliğe kadar ilerledi.

KİMSEYE ULAŞILAMADI

Bir süre sonra gaz dedektörleri insan hayatını olumsuz etkileyebilecek seviyede metan gazı çıkışı tespit etti. Güvenlik önlemleri altında sürdürülen çalışmalarda ekipler, farklı noktalarda detaylı arama gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında kayıp olduğu öne sürülen İ.A.'ya ait herhangi bir iz bulunamadı. Ancak mağarada define aramak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen şarjlı matkap, testere, sırt çantası ile çeşitli kazı malzemelerine ulaşıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen mağarada herhangi bir kişiye rastlanmazken, olayla ilgili 5 kişi hakkında kaçak kazı yapması sebebiyle işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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