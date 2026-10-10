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Çorum'da COP31 kapsamında düzenlenen İklim Çalıştayı'na 16 okuldan öğrenci katıldı

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Çorum'da COP31 kapsamında düzenlenen İklim Çalıştayı'na 16 okuldan öğrenci katıldı
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Çorum'da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında İklim Çalıştayı düzenlendi. 16 ortaöğretim kurumundan öğrenciler, 7 başlık altında iklim değişikliği ve sürdürülebilir gelecek için çözüm önerileri geliştirdi.

Çorum'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) kapsamında İklim Çalıştayı düzenlendi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerde iklim değişikliği ve çevre bilincini geliştirmek, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik çözüm önerileri üretmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştaya Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Orman İşletme Şefliğinden Mühendis Kadir Yılmaz Baş ve Hitit Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Tuğrul Yıldırım katıldı.

Programda Baş ve Yıldırım iklim değişikliği, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında sunum yaptı.

Çorum'daki 16 farklı ortaöğretim kurumundan öğrencilerin katıldığı çalıştayda, 7 başlık altında oluşturulan çalışma masalarında öğrenciler bir araya geldi. Öğretmenlerin rehberliğinde yürütülen çalışmalarda öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için fikirlerini paylaşarak çözüm önerileri geliştirdi.

Kaynak: AA
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