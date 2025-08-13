Çorum'da Çobanın Cansız Bedeni Bulundu

Çorum'un Dodurga ilçesinde, bir çobanın arazide ölü bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine yapılan incelemede, çobanın hayvan otlatmak üzere evden çıktığı ve geri dönmediği öğrenildi. Ülker'in cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Tutuş köyünde yaşayan T.Ş, Tokmaklı mevkisindeki bahçesine girerek zarar veren koyunları bahçesinden çıkardıktan sonra 112'yi arayıp suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, hayvanların çoban Kadir Ülker tarafından otlatıldığını belirledi.

Jandarma ekipleri telefonla ulaştıkları yakınlarından Ülker'in hayvan otlatmak için evden çıktığını ve geri dönmediğini öğrendi.

Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede, Ülker'i Tokmaklı mevkisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Ülker'in cenazesi, otopsi işlemleri için Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ülker'in vücudunda ilk incelemede darp ya da kesi izi bulunmadığı öğrenildi.

